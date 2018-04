Canción de The Weeknd es una exageración

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La semana pasada The Weeknd, ex novio de la cantante estadounidense Selena Gomez, causó revuelo al lanzar una canción llamada ‘Call Out My Name’ en la que la letra ha sido relacionada con su pasado noviazgo con la estrella de pop y los momentos en que ella se enteró que tenía Lupus y se enteró que necesitaba un trasplante de riñón.

De acuerdo con quien.com, ahora, de acuerdo con ‘Daily Mail’, una fuente cercana a la cantante aseguró que todo se trata de ‘una exageración’ por parte del cantante, pues a decir verdad, la cantante jamás le hubiera pedido que tuviera ese gesto con ella.

También te puede interesar: Justin Bieber en nueva polémica: sufre accidente vehicular

“Casi corto una parte de mí por tu vida, supongo que era solo otra de tus paradas y solo desperdiciaste mi tiempo”, dice la canción.

“Es sólo una canción y él supo que llamaría la atención y la gente lo interpretaría tal cual, pero realmente él jamás iba a donar un riñón a Selena”, reveló el informante.

“Seguro que era su novio en ese momento entonces tal vez se le pasó por la mente hacerse pruebas para saber si era compatible, lo cual sería bastante improbable, pero jamás estuvo a punto de suceder”, agregó.

“Selena nunca se lo hubiera pedido, ni siquiera hubiera dejado que se le ocurriera la idea”, continuó. “Ya era bastante difícil para ella permitir que una amiga de toda la vida lo hiciera pero, ¿un nuevo novio? De ninguna manera”, concluyó.