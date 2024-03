Captan beso apasionado entre Joe Jonas y Stormi Bree en Australia

El cantante Joe Jonas no le importó la presencia de los paparazzi y fue captado dándole un beso apasionado a la modelo Stormi Bree en una de sus citas más recientes en Australia, así reveló a detalle la revista People.

La revelación se dio hace un par de días, durante una salida casual en la que asistieron también los hermanos del cantante, luego que el grupo se dio un tiempo de relajación con una competencia amistosa de bolos sobre césped en el Bondi Bowling Club, ubicado a los alrededores de playa Bondi, Sídney.

En la fotografía puede visualizarse al intérprete con una playera con estampado "tie dye" y un short blanco, mientras está dándole un beso a la modelo, quien lució un vestido negro corto.

