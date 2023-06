Captan a Ice Cube y Kanye West juntos en un estacionamiento

De acuerdo con el medio TMZ, los raperos Kanye West y Ice Cube fueron vistos dándose un abrazo fuera de la casa de Cube, lo que da a entender que ya dejaron atrás la controversia relacionada con el antisemitismo en la que se vieron envueltos hace siete meses.

A finales del año pasado, después de que Ye comenzara con sus declaraciones antisemitas, se presentó en el programa Drink Champs y donde afirmó que las publicaciones en las redes sociales de Ice Cube inspiraron su intolerancia.

Por su parte, Cube dejó en claro que no tenía idea de lo que el intérprete de "Runaway" estaba hablando.

Ye & Ice Cube today in LA at Cube’s house pic.twitter.com/STOo1CJF8k — Donda Times (@dondatimes) June 3, 2023

"Por favor, deja mi nombre fuera de toda la charla antisemita. No soy antisemita y nunca lo he sido" , escribió Cube en su cuenta de Twitter.

Finalmente, dicho programa eliminó el episodio, pues presentaba a West ofendiendo a la comunidad judía, al comediante Trevor Noah y George Floyd.

Desde entonces, Ye afirma que ya no odia a los judíos tras ver a Jonah Hill en la cinta Comando Especial, algo que causó mucha controversia.

No está claro si West se disculpó con el cantante de "It Was a Good Day", pero claramente se ve que están en buenos términos.

Con información de Reforma.

