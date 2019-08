DrunkTaylor captan a Taylor Swift bailando completamente ebria

Agencia

LOS ÁNGELES.- La cantante Taylor Swift fue captada en estado de ebriedad en una fiesta, en la que celebraba sus diez nominaciones a los MTV Video Music Awards.

De acuerdo a Vanguardia, la intérprete de ‘Me!’ se encontraba en Los Ángeles, California, el sábado pasado junto a sus amigos, como Hayley Kiyoko y A´keira Davenport.

Lavern Cox, personaje de ‘Orange is The New Black’ quien fuera invitada al festejo, fue quien subió a su cuenta de Instagram el video que muestra a la popular cantante en una faceta poco vista por sus seguidores.

yo en todas mis pedas soy Taylor Swift pic.twitter.com/hNfTWaPjVd — xxxjocelinecg (@soyjocelinecg) August 13, 2019

En la grabación se puede ver a Taylor hacer un ‘lyp sinc’ de su propia canción “You Need To Calm Down” mientras baila. El video causó sensación en redes sociales y se hizo viral el #DrunkTaylor (Taylor borracha), con el cual varios usuarios rieron.

Taylor no ha hecho ninguna declaración al respecto en sus cuentas oficiales.