Taylor Swift y Ariana Grande lideran la lista de los premios MTV

Agencias

Nueva York, E.U.- Taylor Swift y Ariana Grande encabezan la lista de nominados a los premios MTV a los Videos Musicales, con 10 menciones cada una.

La sensación española Rosalía fue postulada a mejor artista nuevo, mientras que en el apartado de música latina figuran astros como J Balvin, Karol G y Maluma.

Taylor Swift y Ariana grande encabezan nominaciones de los MTV Video Awards con ocho 10 nominaciones

También te puede interesar: Taylor Swift le quita la corona a Ariana en Vevo

De acuerdo con AP, MTV anunció que Grande y Swift competirán en ocho de las mismas categorías, incluyendo video del año. El himno de Swift al orgullo gay "You Need to Calm Down" y el éxito de Grande sobre sus rupturas amorosas "thank u, next" se medirán por el máximo premio con "Bad Guy" de Billie Eilish, "Old Town Road" de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, "A Lot" de 21 Savage y J. Cole y "Sucker" de los Jonas Brothers.

Eilish, de 17 años, obtuvo nueve candidaturas que incluyen artista del año. Otros nominados en este rubro son Grande, Cardi B, Shawn Mendes, Halsey y los Jonas Brothers.

Lil Nas X, cuyo "Old Town Road" acaba de empatar el récord de 16 semanas en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, consiguió ocho menciones.

El actor y comediante Sebastian Maniscalco será el maestro de ceremonia de los premios MTV Video Music Awards de 2019, que se entregarán el 26 de agosto Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Los fans pueden votar por sus favoritos desde el martes en vma.mtv.com.