Acusan a la cantante Cardi B de drogar y robar hombres

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Cardi B causó ha causado revuelo luego de que se difundiera un video en donde admitía haber “drogado y robado” hombres cuando trabajó como stripper.

De acuerdo a SDP, en la grabación, hecha hace algunos años, la cantante admitió haber cometido ese presunto crimen.

En un post de Cardi B en Instagram, se expresó: “Nadie dije que soy perfecta o que vengo de un mundo perfecto”.

