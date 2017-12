¡Entérate! Cartoon Network prepara sorpresas para este 2018

Agencia

MÉXICO.- De cara al 2018, el canal de paga Cartoon Network anunció una "explosión de novedades" y variedad de sorpresas que llegarán a su pantalla para darle la bienvenida al nuevo año.

Para el 5 de enero llegará a la programación de dicha señal una nueva aventura de superhéroes con DC Superhéroes Lego: Liga de la Justicia vs. Liga de Bizarro.

La historia cuenta cómo Superman le encuentra un nuevo hogara Bizarro, su clon confundido; sin embargo, mientras la Liga de la Justicia detiene a los malos en la Tierra, el nuevo Mundo Bizarro corre peligro de desaparecer.

Cartoon Network estrenará el 15 de enero más de 10 episodios de Steven Universe: Aventuras en Ciudad Playa.

Ante esto, Bizarro decide clonar a los superhéroes y formar su propia Liga. Es así que ambos mundos deberán unirse para vencer al tirano Darkseid y proteger la galaxia, relata la sinopsis.

De acuerdo con un comunicado, Cartoon Network estrenará el 15 de enero más de 10 episodios de Steven Universe: Aventuras en Ciudad Playa, donde han desaparecido varias personas, y Steven tratará de resolver el caso junto a nuevos aliados.

Asimismo, se emitirán nuevos capítulos de ¡OK, K.O.! Seamos héroes, Tío Grandpa y Clarence, así como una nueva temporada de Sonic Boom.

A partir del 4 de diciembre llegó a la señal infantil ‘Otro año en Cartoon’, un especial con lo mejor de 2017, que incluye un maratón de Año Nuevo que comenzará el 31 de diciembre y concluirá el 1 de enero.

Todos los lunes de este mes se podrán ver los episodios de ‘Navidad en Cartoon Network’, capítulos especiales de ‘El verdadero significado de la Navidad’, ‘Los jóvenes titanes en acción’ y ‘Fiestas de Navidad‘, con el episodio de estreno de ‘Escandalosos’.

🚨 NEW STEVEN UNIVERSE EPISODES! 🚨

Don't miss the special event at 7:30p ET/PT on January 5! pic.twitter.com/4as9DdOJzN