Actor de Nosotros los Nobles ahora es actriz y se llama…

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Carlos Gascón, quien interpretara a Peter, o mejor dicho, a Pedro Pintado en la cinta mexicana, Nosotros los nobles, cambió de sexo, ahora luce como mujer y se llama Karla Sofía.

El intérprete, que dejó México en 2016 para irse a vivir a España junto a la madre de su hija regresó al país para promocionar la telenovela Karsia, que protagoniza, informa Publímetro.

También te puede interesar: Paulina Peña: De Los Pinos a portada de revista

La ahora actriz confesó que este no es un cambio que se le haya ocurrido de la noche a la mañana, puesto que desde hace cuatro años sabía perfectamente quién era, pero aún no decidía transformarse porque su cuerpo y aspecto como hombre le parecían de lo más atractivos.

“Obviamente esto no es de un día para otro. Yo desde los cuatro años sabía quién era. Lo que pasa es que tampoco me sentía mal. No soy de esas personas que se han sentido súper mal con su cuerpo y se miraban al espejo y estaban no realizadas. Tengo que agradecer el cuerpo que me ha dado la vida", declaró.

En cuanto a si se sometería a una cirugía de cambio de sexo, Karla Sofía afirmó: "Me quedan seis meses para optar por ese tipo de operaciones (de reasignación de sexo). Además que no se recomiendan, porque con el cambio de hormonal el pecho te va creciendo", explicó.

Karla, resaltó que tras su cambio, su hija, Victoria la ha apoyado “me adora, al igual que yo a ella. Yo soy su padre, también su madre, pero soy su amiga”.

Ver esta publicación en Instagram Todo preparado para ver al @realmadrid 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆+🏆? Una publicación compartida por Carlos Gascón (@gasconcarlos) el 26 de May de 2018 a las 11:15 PDT

Karla Sofía no dejó de mencionar el caso de Caitlyn Jenner como su mayor influencia. Caitlyn por mucho tiempo fue Bruce Jenner, un ex deportista estadounidense padre de Kendall Jenner y Kylie Jenner, las hermanas menores de Kim Kardashian.

Además mencionó a Felicia Garza, antes Felipe Gil, quien decidió salir a la luz como tal en 2014. "Me parece que cada quien puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que le de la real gana", dijo Karla Sofía.