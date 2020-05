Carmen Muñoz deja "Enamorándonos" para unirse "Al Extremo"

Ciudad de México.- Carmen Muñoz asegura que aunque no estaba en sus planes dejar "Enamorándonos", está satisfecha con todo lo que hizo durante el programa en los tres años que lo lideró y ahora está más que lista para entrar de lleno en "Al Extremo", luego de anunciar el miércoles su integración definitiva al programa también de TV Azteca.

"Estoy en paz conmigo misma, estoy bien tranquila porque cumplí un ciclo padrísimo en Enamorándonos. Mucha gente me conoció gracias a ese programa, cada productor que pasó por allí me dio la oportunidad de explorar otros campos de mí que no conocía, cada productor sacó lo mejor de mí y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón, estaré eternamente agradecida. Estoy muy en paz, estoy abierta a lo que venga, no me siento en deuda con el programa", dijo a EL UNIVERSAL.

Ahora, dice, estará trabajando de lleno en "Al Extremo" pero también en "Diálogos en Confianza", programa de Canal Once que se transmite los viernes. Al mismo tiempo, prepara un libro y una línea de sombreros, con lo que reitera su espíritu multifacético.

En todos estos procesos, algo indispensable para Carmen ha sido el apoyo incondicional de su esposo y de su hija. Sin ellos, dice, nada sería posible.