Henry Cavill negocia con Warner Bros para volver a interpretar Superman

Ciudad de México.- El actor Henry Cavill está en charlas para retomar su papel como Superman en un próximo proyecto del universo de DC Comics para Warner Bros., reportó Deadline.

La posible participación de Cavill como el superhéroe no será para una secuela de El Hombre de Acero, ya que Warner Bros. no la está desarrollando; tampoco se espera que sea para un cameo en The Batman, filme de Matt Reeves protagonizado por Robert Pattinson.

Posiblemente Cavill pueda participar en la secuela de Shazam!, Black Adam, estelarizada por Dwayne Johnson, o en Aquaman 2, aunque los detalles al respecto no han sido revelados.

También te puede interesar: El comediante mexicano Carlos Ballarta da positivo en prueba de Covid-19

Las producciones de nuevos largometrajes de DC Comics se han suspendido por el momento debido a la pandemia de Covid-19, al igual que el estreno de sus películas más recientes: Wonder Woman 1984 y Suicide Squad.

El actor debutó como Superman en El hombre de acero y volvió a interpretar al todopoderoso héroe en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia y en Liga de la Justicia. Snyder tenía la intención de que Cavill regresara en una segunda película de Liga de la Justicia.

Un plan que se vino al traste cuando el cineasta abandonó el proyecto en fase de posproducción por un grave problema personal y fue reemplazado por Joss Whedon, que modificó notablemente la trama del filme. El resultado final no convenció ni a crítica ni a fans y la secuela de Liga de la Justicia quedó en el olvido.