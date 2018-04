'Tony Stark' rechaza a Ryan Reynolds para ser un vengador

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- No, Ryan Reynolds ('Deadpool) no formará parte de 'Avengers', así lo hizo saber el 'antihéroe' a través de su cuenta oficial de Twitter. En tan sólo cuatro líneas Tony Stark, 'Iron Man' rechaza su petición.

También te puede interesar: Video: Ryan Reynolds recorre las calles de CDMX ¡en pesero!

De acuerdo con el portal Medio Tiempo, Ryan Reynolds, publicó una foto de felicitación a los Avengers tras el fin de semana de estreno de su último filme.

En la publicación, se puede notar una carta de rechazo a 'Deadpool' para unirse a los 'Avengers'. La negativa hacia el 'antihéroe' es de forma categórica, pero este como siempre lo toma con humor.

“No. Absolutamente no. Ve a molestar al Profesor X. No”. Fue la respuesta.

“De un tipo que nunca sabe cuándo renunciar, me alegro de que nunca lo hayan hecho. Felicitaciones, Vengadores”, publicó en Twitter.

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E