Boda 'mágica': se casa actor de Harry Potter

Agencia

Estados Unidos.- El actor, quien interpretó a Neville Longbotton en las películas de Harry Potter, reveló este lunes que se casó con Angela Jones, una bloguera a la que conoció en 2016 en un evento para fans de la saga mágica, en Los Ángeles.

En un tuit que publicó en su cuenta oficial, Matthew Lewis escribió: "No sólo me perdí @ArcticMonkeys en Los Ángeles, que además también se presentaron en Italia el mismo día que estábamos ahí, y mi esposa me hizo casarme en lugar de ir. Estoy echando humo".

De acuerdo con E! News, el artista también compartió una foto de la pareja en su día especial. El representante del actor confirmó en diciembre de 2016 que la pareja se había comprometido.

También te puede interesar: Richard Gere anuncia boda con mujer ¡33 años menor!

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa