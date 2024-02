Causa de muerte de Carl Weathers, ‘Apollo Creed’ ha sido revelada

Carl Weathers, actor recordado por interpretar a Apollo Creed en la película ‘Rocky’, perdió la vida a los 76 años debido a una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tras varios años de sufrir este padecimiento.

La revista People reveló a través de la red social X (antes Twitter), que en el certificado de defunción obtenido por The Blast se especifica que Weathers falleció en su casa ubicada en Venice, California, a las 00:18 del viernes 02 de febrero.

Esta información se produce poco después de que el anuncio del Super Bowl LVIII del actor fuera modificado a raíz de su fallecimiento.

Carl Weathers' Cause of Death Revealed a Week After 'Rocky' Actor Dies at 76: Report https://t.co/SSP16Aq1nJ