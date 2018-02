¡Increíble! Censuran letra de canción a Becky G

Agencia

ESPAÑA.-La cantante Becky G, quien saltó a la fama por su éxito mundial 'Mayores', se mostró mortificada por haber tenido que cambiar parte de la letra de su canción en España, donde se presentó en el programa 'Operación Triunfo'.

“Para mí fue un honor ser parte del show. Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la música urbana. Si fuera Maluma, Ozuna o Enrique (Iglesias) todos saben que no iban a cambiar la canción”, manifestó la cantante a la cadena SER de España.

De acuerdo con El Popular, a petición del productor del programa 'Operación Triunfo', ella cambió la frase “a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca…los besos que quiera darme y que me vuelva loca” por esta estrofa: “A mí me gustan grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire, y que me vuelva loca”.

Escucha la canción con la letra cambiada: