Chernobyl, la reina de las series

Ciudad de México.- Parecía que después del final de “Game of Thrones”, HBO no tendría su futuro claro, pero las miniseries históricas siempre han sido una de las señas de identidad del canal, desde “John Adams” a “Mildred Pierce” pasando por “The Pacific” y tantas otras. Pero hacía tiempo que no lograban un impacto tan potente en este género como el que acaba de provocar “Chernobyl”, una miniserie que a tres semanas de su estreno ya se posiciona como una de las mejores del 2019.

A la sombra de “Game of Thrones”, esta producción de cinco capítulos –por ahora hay cuatro disponibles en Latinoamérica– está extendiendo una densa nube radiactiva de prestigio con una explosión nuclear que se lleva todos los titulares: al día de hoy es la serie mejor valorada de IMDB (la base de datos de referencia sobre cine y televisión), por delante de la citada “Game of Thrones” y hasta de “Breaking Bad”, la cual mantenía el trono.

“Chernobyl” fue creada por Craig Mazin, y recuerda fielmente la explosión de la planta nuclear en abril de 1986 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la cual es considerada una de las peores catástrofes que ha ocasionado la humanidad. En sus episodios este programa cuenta los eventos relacionados con la explosión que puso a Rusia de rodillas ante la emisión de la radioactividad. Jamás se ha llegado a una cifra certera sobre la cantidad de muertos así como de los afectados en los años siguientes por la radiación en el vecindario.

Este programa cuenta con la participación de actores como Jared Harris, Stellan Skarsgard, Jessie Buckley, Adam Nagaitis, Robert Emms, Emily Watson y Paul Ritter, entre otros. “Chernobyl” llegó a la televisión mexicana el 10 de mayo pasado y la crítica internacional la describe como un eco a las problemáticas de hoy en día entre varios líderes gubernamentales.

La labor de reconstrucción de la época es de alto nivel, ya que fue rodada en una central nuclear cerrada en Lituania con el mismo diseño que la de Chernobyl. La ambientación de la Unión Soviética de los 80 cumple con creces: podemos ver en los capítulos una URSS pobre, sobria, oscura, con una clase trabajadora ‘sumisa’, dispuesta a todo y un gobierno socialista, autoritario, enigmático y envuelto en secretos.

LA MEZCLA PERFECTA

De acuerdo con Esquire México, el primer capítulo de “Chernobyl” acumula un promedio de 9.4 y los dos siguientes se elevan hasta el 9.7. El cuarto, todavía con pocos votos, por ahora marca un inapelable 10. ¿Cómo ha logrado esas valoraciones una serie sobre un evento aparentemente tan trillado? Solo necesitas ver unos minutos para comprenderlo: con su mezcla de imagen vintage, sus resortes del cine de terror apocalípticos y su empaque soviético en la trama de política y conspiración.

La serie logra que el televidente se coloque en primera persona del desastre nuclear (algunos aseguran que el miedo y el desasosiego se te meten en el cuerpo) y después logra impactar por la veracidad narrada en el documental del desastre acontecido el 26 de abril de 1986. Toda una red de mentiras perfectamente armada que encuentra ecos en la era actual de las “fake news”, con un trasfondo deshumanizado y de derrumbamiento de una etapa a nivel geopolítico.

BUSCANDO LA VERDAD

Muchos aseguran que en el accidente de Chernobyl faltó transparencia, la serie muestra por un lado, el desconocimiento de los trabajadores y jefes de la central, quienes no supieron ni quisieron medir la magnitud del accidente aquella madrugada. Pero eso no fue lo peor. Aún más grave fue descubrir la negación de la evidencia por las autoridades de la antigua URSS a aquella barbarie.

Intentaron ocultar información, mintieron al mundo, restaron importancia a lo ocurrido y pusieron en riesgo la vida de casi 50 millones de personas entre Biolorrusia, Rusia, Ucrania, Escandinavia y Europa del Este. Las consecuencias si se hubiera extendido el material radioactivo tras el incendio de la central, y no hubiera sido controlado en menos de 72 horas, habrían sido inimaginables.

“Chernobyl” deja bien claro que cerrar los ojos a la gravedad de lo ocurrido puso en serio peligro millones de vidas y podría haber convertido en un terreno baldío y radioactivo prácticamente a la mitad de Europa. HBO también anunció que la serie incluirá un podcast para profundizar en el desastre, así como para explicar los ajustes realizados al adaptar la historia real a la pantalla.

EL DATO

50 millones de personas estuvieron en peligro en el accudente de Chernobyl

EPISODIOS:

“1:23:45”

Trabajadores de fábrica y bomberos arriesgan sus vidas para controlar una catastrófica explosión de 1986 en una planta nuclear soviética.

“Por favor, mantenga la calma”

Con millones de personas en peligro después de la explosión de Chernobyl, la física nuclear Ulana Khomyuk hace un intento desesperado de llegar a Legasov y advertirle sobre la amenaza de una segunda explosión que podría devastar el continente.

“Abierto, en la Tierra”

Lyudmilla ignora las advertencias sobre la contaminación de su esposo bombero; Legasov establece un plan de descontaminación con riesgos humanos.

“La felicidad de toda la humanidad”

Legasov y Shcherbina consideran el uso de vehículos lunares para eliminar los desechos radiactivos, mientras que Khomyuk enfrenta obstáculos con el gobierno para determinar la verdad sobre la causa de la explosión.

“Vichnaya Pamyat”

Legasov, Shcherbina y Khomyuk arriesgan sus vidas y reputaciones para exponer la verdad sobre Chernobyl.