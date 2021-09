"Chilangolandia": un reto para Liliana Arriaga (La Chupitos)

CIUDAD DE MÉXICO.- Se metieron a un camión de basura, hicieron escenas en el Metro de la Ciudad de México, en los mercados, en el zócalo, y todo, todo para retratar la "Chilangolandia" que viven los mexicanos, con sus fortunas y desgracias, pero todo con un toque de humor.

El largometraje dirigido por Carlos Santos llegará el 16 de septiembre a las salas de cine, con actuaciones como la de Liliana Arriaga "La Chupitos", que por primera vez deja su conocido papel para meterse en la piel de Carmen.

Durante una conferencia de prensa este lunes, la comediante señaló lo complejo que fue aceptar el papel que le ofreció el director, pero lo satisfactorio que resultó al final.

" Fue muy difícil, honestamente al principio no quería, cuando me dijo el director que no quería a Chupitos sino a Liliana yo dije que no, que si no quiere a Chupitos no, pero el salir de mi zona de confort (era atractivo), por eso lo hice. Una misma se pone sus miedos y dije: voy a vencer ese miedo demostrando que puedo hacer a Carmen, creo que fueron más mis ganas de salir de mi zona de confort".

El mismo Carlos aplaudió que Liliana aceptara el papel para hacer equipo con un elenco que dice, entró a full en los personajes para transmitir lo que él quería con la historia.

"Hay cine que intenta ser una crítica social o comunicar un mensaje, pero la idea (con Chilangolandia) era hacer un retrato fidedigno de la Ciudad de México, y eso implicaba retratarla de la manera más veraz, de una manera cómica, y de forma indirecta, al retratarla comienzan a surgir reflexiones, pero no son intencionales".

En el elenco también se encuentran Pierre Louis, Carlos Corona, Priscila Arias, Aarón Aguilar y Silverio Palacios.

La influencer Priscila Arias "la Beba" nunca había actuado. "La neta fue la conexión con la historia, me raya ser chilanga, me encantan los contrastes, me encanta vivir todos los lados de la ciudad, participar en una película que retrate eso, que quiera exponerle al mundo orgullosamente cómo somos los chilangos y cómo se vive la loquera de esta ciudad, me quedó como anillo al dedo", compartió durante la conferencia.

El filme también tiene la presencia de un santo muy popular en esta ciudad, San Judas Tadeo. y Carlos explicó por qué meter este elemento.

"Es parte de la cultura chilanga y mexicana también, este fenómeno mensual de que cada 28 te pones al San Judas en la espalda para irlo a bendecir y que también esté en nuestro imaginario colectivo. Creo que no es un juego con la religión, sino una celebración verla reflejada de manera auténtica en el cine, es atesorarla, creo que para mí los mexicanos somos de las culturas más vivas, entonces vamos a pasárnosla bien mientras estemos aquí, ante la tragedia sabemos sacarnos una sonrisa y eso es muy apreciable. Si dios volteara a ver las culturas del mundo vería la mexicana y diría, estos qué bien me caen, por más que les meto el pie, siguen disfrutando".

