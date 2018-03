Primero Thor y ahora 'El Capi': Chris Evans se despide de Marvel

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Chris Evans anunció que el fin del Capitán América está cerca, debido a que la película de los Avengers que saldrá a la luz en 2019, será la última que haga con Marvel.

En una entrevista con el periódico The New York Times, el actor afirmó que "a veces es mejor bajarte del tren antes de que alguien te empuje y te tire", informa El Financiero.

De acuerdo con la publicación, Evans terminó de rodar en 2017 "Avengers: Infinity War", a estrenarse en abril de este año, y una nueva cinta donde aparecerá el Capitán América que será lanzada el 2019, las cuales ya estaban establecidas en su contrato y que después de éstas, el actor no tiene contemplado regresar a la franquicia de Marvel.

El New York Times indicó que el actor se pondrá por última vez el traje blanco, rojo y azul del Capitán América en el otoño de este año para hacer algunas nuevas tomas de la película pendiente.

"Avengers: Infinity War" adelantó su estreno, programado el 7 de mayo, para una semana antes, por lo que llegará a las salas de cine el 27 de abril.

Evans apareció por primera vez como Capitán América para su película en solitario de 2011, "Capitán América: El primer vengador". Ahora, después de siete años extenuantes de darle vida al noble líder de los Avengers, está listo para entregar su escudo, pero esta vez, puede ser para siempre.

"Cuando pienso en los momentos en que soy más feliz, no aparezco en una película", señaló Evans. "He dejado de pensar en mi trayectoria, mi obra o cualquier palabra pretenciosa que quieras usar. Solo estoy siguiendo lo que sea que sienta hambre creativa ".

Chris Evans ha interpretado al superhéroe de Marvel, en las cintas "The First Avenger" (2011), "The Winter Soldier" (2014) y "Civil War" (2016).