Chris Hemsworth se retira de Thor y ¡de la actuación!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A pesar de estar sometido a un ritmo de trabajo durísimo a lo largo de los últimos años, coincidiendo con su consagración como uno de los intérpretes más cotizados del cine de acción, el actor Chris Hemsworth ha dejado en claro que no duda en hacer todo cuanto está en su manos, para poder dedicar tiempo suficiente a su familia.

Sin embargo, y como ha revelado ahora el esposo de Elsa Pataky, esos breves períodos que pasa en su hogar de Australia junto a la madrileña y sus tres hijos, no satisfacen por completo sus necesidades, por lo que en cuanto ponga fin a los escasos rodajes que todavía tiene en su agenda, se tomará un merecido descanso para centrarse exclusivamente en los suyos, informa el portal Quién.com.

"Me gustaría poder llevar a mis hijos al colegio con más frecuencia, así que es posible que me tome un descanso todo el año", ha asegurado al diario The Times. "Ya es hora de cobrar, de ver el panorama y surfear el resto de mi vida".

También te puede interesar: ¡Entérate! Elton John le dice 'adiós' a los escenarios

Luego de interpretar por siete años a Thor, Chris informó hace unos días, que su contrato con Marvel Studios terminó y que ya no volverá a dar vida al superhéroe.

Curiosamente, la decisión tomada por el protagonista de la saga "Thor" -una de las estrellas más queridas de la factoría Marvel- llega en un momento en el que tanto Elsa como él no han tenido reparo alguno a la hora de sincerarse sobre los muchos obstáculos que han tenido superar como matrimonio, relacionados con la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar.

"Creo que siempre que empiezas una familia con alguien sin conocerse demasiado puede resultar complicado... Y él era tan joven para formar una familia... Al mismo tiempo también tenía que compaginar todo eso con su carrera, y en ocasiones resultó complicado, eran demasiadas cosas a la vez. Pero estaba intentando ser el mejor papá posible y jamás ha fallado a la hora de demostrar que su familia es lo más importante para él. Y superando todo eso es como nos volvimos más fuertes", explicó la intérprete a la edición australiana de la revista Elle.

Poco antes de aparecer solo en la alfombra roja de la pasada ceremonia de los Globos de oro, ocasión que aprovechó para dar públicamente las gracias a Elsa por quedarse en casa cuidando de sus hijos, Chris también confesó en una entrevista que su esposa había tenido que hacer numerosos sacrificios profesionales para poder garantizar la estabilidad de su casa y, asimismo, para ayudarlo a afianzar la privilegiada posición que ocupa hoy en día en la industria de Hollywood.

"Es impresionante cuando te das cuenta de que sí, de que ella lo ha sacrificado todo para que yo pudiera perseguir este sueño tan loco. Es la mejor, lo dejó todo para estar con sus hijos y por eso digo que es la mejor madre del mundo. Y yo soy el tipo más afortunado", relataba a 'Entertainment Tonight'.