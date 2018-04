Chris Evans muestra 'ternura': comparte video de su mascota

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Chris Evans jamás olvidará el día en que adoptó a su peludo amigo Dodger. Le bastaron unos segundos para saber que debía elegirlo a él y no a otro intrépido canino. Parece increíble pero es cierto.

El propio actor quiso compartir con todos sus seguidores de Twitter cómo fue el primer encuentro con su mascota. Y lo hizo con un conmovedor video que acompañó con un emotivo mensaje.

También te puede interesar: ¿Belinda se unirá a 'El Señor de los Cielos'?

"Este es el momento en que nos encontramos. Intentaba permanecer sentado a pesar de que deseaba desesperadamente salir. Supe de inmediato que venía a casa conmigo, así que tomé este video para recordar siempre nuestro primer saludo. ¡Los perros de rescate son los mejores perros! #NationalPetDay ", escriibó el actor en su cuenta @ChrisEvans.

El intérprete de Capitán América siempre se ha distinguido por tener un afecto y cariño especial por los animales, y una pequeña prueba es su declaración a la revista People sobre cómo adoptó a Dodger mientras filmaba la película Gifted:

“En las últimas escenas que filmamos, fuimos a una perrera. Cuando llegamos pensé inocentemente: ‘¿Serán estos perros actores o en realidad estarán disponibles para adopción?’ Por supuesto eran perros que en verdad buscaban un hogar. Así que estuve caminando de arriba abajo entre los pasillos, hasta que vi a este muchacho que no pertenecía ahí. Inmediatamente quedé encantado con él y pensé que sería un buen perro”.

This is the moment we met. He was trying so hard to stay seated even though he desperately wanted to get out. I knew right away that he was coming home with me, so I took this video to always remember our first hello. Rescue dogs are the best dogs!! #NationalPetDay pic.twitter.com/XjWxPWGDPu