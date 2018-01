¡Entérate! Elton John le dice 'adiós' a los escenarios

Agencia

MÉXICO.- El cantante y compositor británico de 70 años, Elton John anunció la que será su última gira global, que empezará en septiembre. La gira durará tres años y será, en sus propias palabras, "la mayor producción" que ha hecho nunca. Después, la estrella abandonará la carretera que ha circulado durante medio siglo para dedicar más tiempo a sus hijos, como el mismo ha explicado.

Asegura John que la decisión la tomó en verano de 2015, junto a su familia, en el sur de Francia. Y ha aclarado que dejará los escenarios, pero su intención es seguir escribiendo canciones.

También te puede interesar: Danna Paola protagonizará serie en Netflix

El anuncio ha sido un auténtico alarde de mercadotecnia musical. Su página web se había convertido en un cielo estrellado alrededor de un camino de baldosas amarillas, como el que recorría Dorothy en El mago de Oz. Un guiño, para el que quisiera entenderlo, a su canción Goodbye yellow brick road.

De la letra de esa canción extrajo la frase que se alternó, durante todo el día, con la cuenta atrás: "Finalmente, he decidido que mi futuro está...". Esa será, Yellow Brick Road, el nombre de la última gira.

Sus redes sociales hablaban de "un anuncio especial”. Y así ha sido. A las 18.30, la web del artista abandonaba la cuenta atrás y empezaba a ofrecer un popurrí de sus vídeos musicales y conciertos, seguido de la interpretación de una serie de temas en vivo al piano desde Nueva York. Tras tocar I'm still standing, empezaba la entrevista en la que, sin demora, llegó el anuncio.

The yellow brick road leads to... The #EltonFarewellTour!



Get tickets for Elton's final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN