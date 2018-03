Chris Hemsworth estrenará la película 'Tropa de Héroes'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Este 9 de marzo estará en todas las salas de cine la nueva cinta “Tropa de Héroes”, en la que el actor Chris Hemsworth comparte créditos con su esposa Elsa Pataky y narra la historia del primer escuadrón de fuerzas especiales enviado a Afganistán después del 11 de septiembre. Bajo el mando de un nuevo capitán, deben trabajar junto con un criminal de guerra para derrotar al Talibán.

Chris Hemsworth (Thor) y el nominado al Oscar, Michael Shannon (Revolutionary Road), protagonizan este nuevo e intenso drama bélico de Alcon Entertainment.

Dirigida por el galardonado director Nicolai Fuglsig y producida por el legendario Jerry Bruckheimer (Piratas del Caribe), Tropa de Héroes está ambientada en los desgarradores días que le siguieron al 11 de septiembre, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, liderados por su capitán Mitch Nelson (Chris) es elegido para ser la primera tropa en ir a Afganistán, dejando a sus familias.

Su retiro

A pesar de estar sometido a un ritmo de trabajo durísimo a lo largo de los últimos años, coincidiendo con su consagración como uno de los intérpretes más cotizados del cine de acción, el actor Chris Hemsworth ha dejado en claro que no duda en hacer todo cuanto está en su manos, para poder dedicar tiempo suficiente a su familia.

Sin embargo, y como ha revelado ahora el esposo de Elsa Pataky, esos breves períodos que pasa en su hogar de Australia junto a la madrileña y sus tres hijos, no satisfacen por completo sus necesidades, por lo que en cuanto ponga fin a los escasos rodajes que todavía tiene en su agenda, se tomará un merecido descanso para centrarseexclusivamente en los suyos, informa el portal Quién.com.

"Me gustaría poder llevar a mis hijos al colegio con más frecuencia, así que es posible que me tome un descanso todo el año", ha asegurado al diario The Times. "Ya es hora de cobrar, de ver el panorama y surfear el resto de mi vida".