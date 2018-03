Agencia

ESTADOS UNIDOS.- "Christopher Robin", la cinta en live action basada en el universo de Winnie the Pooh, estrenó hoy su primer avance.

El tráiler muestra a un Christopher Robin adulto (Ewan McGregor), cuyo jefe lo está presionando para cancelar unas vacaciones familiares por una reunión. Mientras está sentado en un banco del parque, un viejo amigo, Pooh, se acerca a Robin, informa el portal La Prensa

"Me he roto", el hombre le dice a Pooh. "Oh, no veo ninguna grieta", responde. "Algunas arrugas, tal vez", añade.

La película dirigida por Marc Forster, sigue la vida adulta del propietario del osito Pooh, Christopher Robin, mientras aprende a apreciar los encantos de la vida una vez más volviendo a conectar con su juguete favorito de la infancia.

En la nueva cinta de Disney, Ewan McGregor asume el papel principal con Hayley Atwell, interpretando a su esposa Evelyn. El resto del elenco es Jim Cummings en la voz de Pooh, Chris O'Dowd como Tigger, Brad Garrett como Eeyore, Toby Jones como Búho, Nick Mohammed como Puerquito, Peter Capaldi como Conejo y Sophie Okonedo como Kanga.

McGregor recientemente se asoció con Disney para revivir un clásico, "La Bella y la Bestia", donde prestó su voz al carismático candelabro Lumiere.

"Christopher Robin" fue escrito por Alex Ross Perry y Allison Schroeder, basados en los amados personajes creados por el autor A.A. Milne. La película está prevista para ser estrenado este 3 de agosto.

Otro tráiler de Disney

Apenas el domingo pasado, Disney lanzó el primer tráiler de "El regreso de Mary Poppins", secuela de la mítica película musical protagonizada por Julie Andrews en 1964.

La película muestra cómo será la popular niñera con el rostro de Emily Blunt, que en el vídeo llega directamente desde las nubes mientras un niño la observa estupefacto mientras hace volar su cometa por el parque, en un día gris de tormenta. El personaje demuestra seguir teniendo la misma actitud que conquistó a toda una generación.