¿Creías que era un rayo? La cicatriz de Harry Potter es…

CIUDAD DE MÉXICO.- Si has leído todos los libros y has visto todas las películas de la saga de Harry Potter y aún crees que la cicatriz que caracteriza al joven y talentoso es un rayo, lamentamos decirte que puedes estar en un error.

Gracias a un usuario de Twitter, ahora se pudo conocer cuál sería el verdadero significado de la forma de la marca en la frente de Potter.

Luego de seguir de cerca desde 2001 la historia del paso de Harry Potter por la escuela Howarts, los fanáticos tenían la certeza de que la cicatriz es un rayo. Sin embargo, un usuario de Internet asegura que es la representación del movimiento que hay que hacer con la varita para realizar el hechizo de magia negra, un Avada Kedavra, lo cual tiene mucho sentido.

Did you know Harry Potter’s scar isn’t a lightning bolt, but actually the hand motion to cast Avada Kedavra pic.twitter.com/B8ig9dLGFg