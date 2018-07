Demi Moore confiesa por qué se divorcio de Bruce Willis

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace años, el canal Comedy Central emite especiales titulados Roast, en los cuales un famoso se vuelve víctima de un bombardeo de bromas. Personas cercanas al homenajeado se suben al escenario en el cual cuentan experiencias personales en tono de risa con la víctima de esa noche. En esta oportunidad el blanco de chistes fue Bruce Willis. No obstante, fue su ex mujer, Demi Moore, quien le robó todo el protagonismo.

"Me casé con Bruce Willis por las tres primeras películas de 'Duro de Matar', lo cual tiene mucho sentido, porque las dos últimas apestaban", así de contundente fue el discurso de actriz para sorprender a su ex marido, con quien estuvo casada 12 años.

La intérprete además bromeó sobre la razón de su ruptura con el actor: "La gente se pregunta por qué nuestro matrimonio se terminó, y yo creo que fue debido a los celos. Creo que Bruce jamás superó el hecho que a mí ser calva me quedara muchísimo mejor que a él". Hay que recordar que Moore tuvo que afeitar su cabeza para el filme G.I. Jane.

Junto a la actriz, también participaron en esta entrega, moderada por Joseph Gordon-Levitt, compañeros y amigos como Edward Norton, Cybill Shepherd, Jeff Ross, Martha Stewart, Lil Rel Howery, Dennis Rodman, Kevin Pollak, Nikki Glaser y Dom Irrera.

Luego, la protagonista de "Striptease" se burló de las malas elecciones que Willis dio en su carrera: "Luego de nuestro divorcio, él expresó que el fracaso de nuestro matrimonio fue su error más grande. Pero Bruce, no seas tan duro contigo mismo, has cometido errores mucho más grandes. Me refiero a Planet Hollywood, 'Hudson Hawk', hacer campaña para Michael Dukakis y haber rechazado el personaje de George Clooney en 'La gran Estafa' para centrarte en… ¿Tocar la armónica?".

Al final, Moore se puso un poco más seria y reconoció que su matrimonio le dio "algunos de los mejores momentos de mi vida" y que Bruce siempre sería "uno de mis tres maridos favoritos".

Lejos de enojarse y al final del especial, el actor definió entre risas que la participación de su ex esposa fue "genial y muy sorprendente".