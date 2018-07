Entérate: hija de Michael Jackson es bisexual

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La aspirante a modelo y actriz Paris Jackson (20 años), hija del rey del pop Michael Jackson, no ha tenido reparo alguno a la hora de someterse a las incisivas preguntas de sus seguidores de Instagram en una nueva sesión de su cuestionario Ask Me Anything (Pregúntame lo que quieras), dejando un sinfín de llamativos titulares en relación con su orientación sexual y su vida sentimental.

De acuerdo con información de El Espectador, una de las cuestiones más personales y directas que ha tenido que abordar la joven durante la charla ha sido sin duda la relativa a su sexualidad, ya que un internauta le preguntó sin sutileza: "¿Eres bisexual?". La respuesta de la artista fue igualmente explícita y, al mismo tiempo, puso de manifiesto su visión crítica acerca de las "etiquetas" existentes en este apartado.

"Así lo llaman ustedes, así que me imagino que sí. Pero quién necesita etiquetas", aseguró.

Teniendo en cuenta la naturalidad con la que se pronunció sobre un tema tan íntimo, algunos usuarios han aprovechado la coyuntura para tratar de arrojar algo de luz a ese supuesto romance que mantendría con la también actriz y modelo Cara Delevingne, quizá sin haberse percatado de que Paris Jackson es mucho más cauta y reservada de lo que se habían imaginado.

"Eso no es asunto de ustedes", respondió para marcar rápidamente los límites de la conversación.

Pero el premio a la pregunta más surrealista -y quizá maleducada- que ha tenido que recibir la hija de Michael Jackson a lo largo de toda la sesión ha ido a parar a un internauta que, sin pensárselo demasiado, ha querido conocer su opinión sobre las teorías descabelladas que apuntan a la posibilidad de que su padre continúe aún con vida, nueve años después de su deceso.

"¿Por qué sigues preguntándome ese tipo de cosas?", respondió claramente molesta ante semejante atrevimiento.