Elenco de Guardianes de la Galaxia habla sobre James Gunn

CIUDAD DE MÉXICO.- A diferencia de Dave Bautista, quien rápidamente se pronunció en favor del director James Gunn el mismo día que fue despedido de la franquicia de Guardianes de la Galaxia, sus compañeros Chris Pratt y Zoe Saldana tardaron un poco más en hacer referencia a este controversial suceso.

Asimismo, mientras Bautista fue muy claro en su apoyo al realizador, Pratt y Saldana fueron más cuidadosos con sus palabras (algo entendible considerando que Disney y Marvel podrían estar vigilando las declaraciones del elenco muy de cerca), publicó el portal Cine Premiere.

Chris Pratt, quien interpreta a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, escribió lo siguiente en sus redes sociales:

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse”. Santiago 1:19

“Understand this, my dear brothers and sisters. Let every person be quick to listen, slow to speak, slow to anger.” JAMES 1:19 🙏♥️

Por su parte, Zoe Saldana, comentó que “amaba a toda su familia de Guardianes de la Galaxia“:

“Ha sido una semana difícil, no voy a mentir. Voy a tomar una pausa para digerir todo antes de hablar fuera de lugar. Sólo quiero que sepan que amo a TODOS los miembros de mi familia GOTG. Siempre lo haré”.

It’s been a challenging weekend I’m not gonna lie. I’m pausing myself to take everything in before I speak out of term. I just want everyone to know I love ALL members of my GOTG family. Always will.