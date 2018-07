Dan nuevo adelanto de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-El nuevo tráiler de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald -- dado a conocer el sábado en la Comic-Con de San Diego -- viene cargado de novedades y pone el foco en los dos grandes antagonistas del filme: el profesor Dumbledore (Jude Law) y el villano Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

El avance ofrece las primeras imágenes del joven profesor Albus Dumbledore en acción, incluso cuando daba clases en Hogwarts a un adolescente Newt Scamander, informa el portal de noticias cnet.com.

Por supuesto, se muestran muchas escenas de acción, varios animales mágicos (de los que Scamander es dado a estudiar) y una aparición del legendario alquimista Nicolás Flamel, el creador de la Piedra Filosofal, que da título al primer libro de Harry Potter.

El filme es una secuela de Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) y sitúa su trama en París, Francia, a donde debe dirigirse Newt Scamander (Eddie Redmayne) junto a sus amigos para cumplir una misión encomendada por Dumbledore: la de detener la amenaza que representa el malvado Grindelwald, quien se ha fugado de prisión.