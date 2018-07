¡De miedo! Captan fantasmas en rodaje de La Monja

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Todos los amantes del cine de terror esperan con ansias el estreno de 'La monja', aquella novicia endemoniada que aterrorizó a los espectadores en el 'El Conjuro 2' (2016) y que regresará a la pantalla grande con un spin-off de la franquicia de 'El Conjuro', también conocida como 'Expediente Warren'.

Las películas de terror no son fáciles de grabar. Muchos actores han quedado traumados con sus personajes. Otros, han tenido experiencias paranormales en los sets de filmación. El rodaje de “La Monja” no fue la excepción.

Su director, Corin Hardy (The Hallow), contó que vio fantasmas reales durante la grabación. Así lo contó en una entrevista para Cinema Blend. El director contó que mientras filmaban una secuencia, en un cuarto con una sola puerta vio a dos hombres, que creyó que eran del equipo de sonido.

Al verlos, contó que los saludó y siguió con la película. “Me senté dando la espalda a estos dos tipos, y me puse a mirar los monitores y comenzamos con la toma”, comenzó explicando.

“Media hora después, había estado sentado en la oscuridad con esos dos tipos ahí, y por fin conseguí la toma. Me levanté, me di la vuelta hacia los dos hombres, y dije: ‘¿Vieron esto?’. Pero no había nadie en la habitación… Nunca hubo nadie”, remató.

“La Monja” es el nuevo spin-off de “Expediente Warren” y llegará a los cines el 7 de septiembre.

La historia, de acuerdo con la sinopsis oficial de Warner Bros. Pictures, girará en torno a una "joven monja que se suicida en un aislado monasterio en Rumania. El Vaticano envía entonces a un sacerdote y a una novicia a punto de tomar sus votos para investigar el caso. Juntos descubren el impío secreto de la orden. No solamente arriesgan sus vidas sino también su fe y sus almas cuando enfrentan una fuerza malévola en forma de la monja demoníaca. El monasterio se convierte en un horrendo campo de batalla entre los vivos y los condenados".