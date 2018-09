Netflix cambia la estrategia: estrenará sus películas en el cine

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Bien dicen que "es de sabios cambiar de opinión". Después de haber roto sus relaciones con el Festival de Cannes, Netflix ha decidido cambiar su estrategia. Al menos dos de sus películas serán presentadas tanto en las salas de cine como en su plataforma de streaming, mientras que estudia la posibilidad de que ocurra lo mismo con una tercera.

Las películas de Netflix no pudieron ser nominadas en la edición pasada de los Premios Oscar debido a que la organización del festival de cine decidió que las producciones que no se habían proyectado en las pantallas grandes, no podían estar en la lista de posibles ganadores. La película que dio inicio a la controversia fue Okja, escrita y dirigida por Jonn-ho Bong, por lo que la plataforma de streaming decidió retirar todos sus filmes del evento cinematográfico.

Tras la polémica, Reed Hastings, CEO de Netflix, admitió que la situación simplemente se les fue de las manos. Luego de haber perdido la oportunidad de ganar algún Premio Oscar, la empresa ha decidido enmendar sus errores para no dejar que se le escape un posible León de Oro, que son los premios otorgados por el Festival Internacional de Cine de Venecia, que se lleva a cabo este año del 29 agosto al 8 de septiembre, indica el portal de noticias Hipertextual.

Este viernes, los hermanos Coen, Ethan Jesse y Joel David, han confirmado a Variety que su nueva película The Ballad of Buster Scruggs será estrenada en cines. El filme debutará durante la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Venecia.

The Other Side of the Wind es otro de los filmes que Netflix ha decidido estrenar tanto en las salas de cine tradicionales como en su plataforma en noviembre. También será presentado en el Festival de Cine de Venecia el filme inacabado del afamado director de El ciudadano Kane, Orson Welles, que la plataforma de streaming restauró.

Finalmente, la plataforma de streaming está considerando llevar a las pantallas grandes Roma, de acuerdo con The Hollywood Reporter. La cinta es dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien en el 2014 fue el ganador del Premio Oscar a Mejor Director por la película Gravity. El filme, que todavía no tiene fecha de lanzamiento definitiva, será presentado en el Festival de Cine de Venecia este año, con lo que podrá aspirar a un León de Oro.

El escándalo entre Netflix y el Festival de Cannes no ha pasado desapercibido. Los directores Steven Spielberg y Pedro Almodóvar fueron algunos de los que se pronunciaron en contra de la plataforma de streaming.

La estrategia tampoco es nueva. Netflix ya había estrenado de forma simultánea en las salas de cine y en su plataforma dos películas nominadas a los Premios Oscar, Beast of no Nation y Mudbound, aunque ambas se fueron con las manos vacías.