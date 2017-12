'Star Wars: The Last Jedi' entre las más taquilleras del cine

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La película Star Wars: The Last Jedi debutó el fin de semana en el tope de las taquillas cinematográficas en Estados Unidos y Canadá, con una recaudación preliminar de $220 millones de dólares que le colocó solamente detrás de su predecesora, The Force Awakens.

La película, dirigida por el estadounidense Rian Johnson, ofrece la posibilidad de ver por última vez a la actriz Carrie Fisher en el rol de la princesa Leia. La actriz murió en diciembre de 2016, a los 60 años, poco tiempo después de terminar el rodaje de sus escenas, informó El Economista.

El grupo Disney, productor del film, ya ha anunciado la preparación de una "nueva trilogía" de Star Wars, además del episodio IX que se estrenará en 2019.

"Star Wars: The Last Jedi" es seguida en segundo lugar por la comedia animada por computación "Ferdinand" que alcanzó 13 millones de dólares este fin de semana, también en su estreno.

El joven músico de "Coco", último film de animación de los estudios Pixar (Disney), retrocede al tercer puesto con 10 millones de dólares (150,8 millones de dólares desde su salida).

En cuarta posición, la comedia sentimental "Wonder" con Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay sobre la escolarización de un niño con el rostro deformado por una enfermedad, consigue 5,4 millones de dólares este fin de semana, y un total de 109,2 millones en cinco semanas.

La alianza de los superhéroes de "Liga de la Justicia" retrocede al quinto puesto con 4,2 millones de dólares. El grupo formado por Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y Flash (Ezra Miller) acumula 219,5 millones desde su salida hace cinco semanas.

Récord en recaudación

La cinta de Disney es apenas la cuarta película en estrenarse con más de $200 millones de ganancias en Norteamérica. Según dice Variety, las otras son The Force Awakens (2015), Jurassic World (2015) y The Avengers (2012).

Hace un año, la cinta Rogue One abrió su primer fin de semana con $155,1 millones.

Las buenas reseñas ayudaron a la popularidad de la cinta. La película dirigida por Rian Johnson tiene un rating de 93% en Rotten Tomatoes, que compila un agregado de las críticas. Las audiencias también la respaldaron, dándole una calificación de A en CinemaScore.

La única otra debutante del fin de semana, el animado Ferdinand , dirigido por el brasileño Carlos Saldanha, recaudó $13,3 millones.