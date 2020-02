Cines y actores “palomean” doblaje para incluir a zonas con analfabetismo en México

Ciudad de México.- El senador Martí Batres informó que la propuesta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) de que 30 por ciento de las copias de cada película sean dobladas, en atención a las regiones del país con altos índices de analfabetismo, fue avalada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Tras una reunión del senador Martí Batres Guadarrama con representantes del cine y actores de doblaje, en rueda de prensa, el legislador de Morena expuso que con esta propuesta se llegó a un acuerdo entre todos los involucrados para modificar el artículo 8 de la Ley de Cinematografía.

A finales de enero, Batres Guadarrama presentó una iniciativa de reforma a la legislación para que todos los cines tengan, por lo menos, una versión doblada al español de películas exhibidas y una versión en lengua indígena cuando el complejo se ubique en una región con esas características.

En ese sentido, la semana pasada se reunió con representantes del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), autoridades del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), representantes de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), con la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y actores y actrices de doblaje, para dar a conocer la propuesta de la AMACC.

El legislador expuso que dicha propuesta señala que “por regla general, las obras cinematográficas deben ser exhibidas en su idioma original. Los distribuidores podrán doblar hasta un 30 por ciento del total de copias de cada título que se pretenda exhibir, en atención a las regiones del país que presenten índices de analfabetismo por encima de la media nacional reportadas por el INEGI”.

También señala que las obras cinematográficas y audiovisuales clasificadas para el público infantil y documentales podrán exhibirse dobladas al español. El legislador señaló que los actores y actrices de doblaje están de acuerdo con esta propuesta.

El siguiente paso es que la iniciativa sea aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores.

Aún se define cómo será el doblaje a lenguas indígenas

En cuanto al doblaje a lenguas indígenas, el legislador señaló que todavía se trabaja en el intercambio de puntos de vista con el Imcine, que ha planteado varios escenarios para el doblaje como lo son permanente y en tiempo real.

“Hay que determinar dónde, en qué condiciones y analizar con qué infraestructura cinematográfica se cuenta en las comunidades indígenas”, dijo.

Al respecto, el actor de doblaje Dan Osorio expuso que la próxima semana se reunirán con algunas empresas que rechazan la propuesta, para informarles de qué se trata pues, consideró, ha habido mucha especulación respecto a la iniciativa.

“Tuvimos reunión con compañeros sindicalizados y no sindicalizados del SITATYR (Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio) porque esta propuesta no solo beneficia a la ANDA, y hay algunas empresas que no quieren tener contacto con sindicatos y que tratan de evitar el pago de prestaciones sociales”, dijo.

Por lo anterior, añadió, la propuesta es que todos los trabajadores del medio tengan acceso a su previsión social, estén sindicalizados o no.