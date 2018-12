¡Detengan todo! El regreso de Juan Gabriel será...

Agencia

Ciudad de México.- A pesar de que un sinnúmero de eventos ya se habían preparado para lo que sería la reaparición de Juan Gabriel ante los medios, luego de que el pasado 28 de agosto de 2016 se anunciara su muerte, ahora Joaquín Muñoz, ex manager del cantante, aseguró que será hasta el próximo año cuando esto suceda.

Durante una entrevista para el programa “Al Rojo Vivo” de la cadena Telemundo, Muñoz explicó que, aunque en primera instancia había dado el 15 de diciembre como fecha tentativa para que “El Divo de Juárez” dejara su vida alejada de los reflectores, el cantante cambió de opinión y ahora planea regresar a su vida pública el día en que se celebra su cumpleaños.

“Yo nunca he dicho que el día 15 va a aparecer, (dije) a partir del día 15 (de diciembre)”, indicó Joaquín para después señalar que los conductores de varios programas fueron los que señalaron esa fecha.

Acto seguido, el ex manager del cantautor mexicano confesó: “a lo mejor el día 7 de enero que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios, y dijera a ver si quieren hacer ese día (como) ‘El Día Internacional de Juan Gabriel’, porque en México no hay, entonces que fuera el día 7, el día que nació, y reaparecer él”.

Sin embargo, Joaquín Muñoz indicó que a pesar de que el artista piensa que es la fecha ideal, todavía no puede confirmar que ese día volverá a los escenarios, y aseguró que todos los días tiene contacto con él.