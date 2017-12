'Coco' sigue dominando la taquilla en EU

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La película Coco ocupó el primer lugar de las taquillas por tercera semana consecutiva en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cálculos de los estudios difundidos el domingo.

Disney calcula que Coco sumó 18,3 millones de dólares, con lo que acumula un total de 135,5 millones, informa el portal Milenio.

La Liga de la Justicia se quedó en segundo sitio con 9,6 millones de dólares mientras que Wonder quedó en tercero con 8,5 millones.

También te puede interesar: ¿Cuándo se estrena la nueva temporada de 'Jessica Jones'?

The Disaster Artist, de James Franco, cayó al cuarto lugar en su segunda semana con 6,4 millones, mientras que Thor: Ragnarok quedó en el quinto sitio.

El único estreno del fin de semana fue Just Getting Started, de Morgan Freeman, y recaudó 3,2 millones.

En días pasados vi la película Coco, una historia muy conmovedora que resalta muchas de nuestras tradiciones y cultura mexicana cuyo mensaje resulta muy emotivo. Este fin de semana es una buena oportunidad para verla en familia. pic.twitter.com/PKdAm5PNUz — Miguel Alonso Reyes (@miguelalonsogob) 10 de diciembre de 2017

La mayoría de los estudios decidieron no competir contra The Last Jedi, cuyo lanzamiento se espera que domine las taquillas cuando se estrene el 15 de diciembre.

Así le va a Coco en España

La película 'Coco' sigue dominando la taquilla de cine de España en su debut. Con 2,4 millones de dólares de ingresos, informa el portal de elmulticine.

Seguida por la atractiva comedia 'Perfectos Desconocidos', dirigida por Alex de la Iglesia. Con un parcial de 1,9 millones de dólares.

El misterio y el suspense de 'Asesinato en el Orient Express' se queda ahora en el tercer lugar del top. Con un parcial de 1,3 millones de dólares. Y un total acumulado de 4,2 millones de dólares.