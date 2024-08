Colapsan plataformas de venta de boletos por reencuentro de Oasis

El reencuentro de la banda inglesa ‘Oasis’ ocasionó este fin de semana largos tiempos de espera, además del colapso de diversas plataformas de venta de boletos, en Reino Unido e Irlanda.

La venta general de boletos inició este sábado por la mañana y a los pocos minutos de que comenzara, las plataformas Ticketmaster, Gigs and Tour, SEE Tickets y Gigs in Scotland se saturaron debido a la demanda de fanáticos que querían comprar sus accesos.

Los precios más bajos de las entradas están a partir de 100 dólares (mil 973 pesos aproximadamente) hasta los 667 dólares (cerca de 13 mil 153 pesos) para el paquete premium más exclusivo.

Las primeras entradas se pusieron en preventa el pasado viernes durante tres horas a un grupo limitado de seguidores que se inscribió a la página web de Oasis y recibió código, lo cual ocasionó que algunas personas buscaran comprar en reventa a precios altos de hasta 7 mil 800 dólares (cerca de 153 mil 858 pesos), informó la cadena de televisión británica, BBC.

Luego de la venta al público, algunas personas que no alcanzaron boleto accedieron a Viagogo para ver si había disponibles.

Por lo cual, Oasis advirtió no revender entradas en páginas web como Viagogo no vinculadas a sus promotores porque podrían ser canceladas.

🚨Please note, Oasis Live ‘25 tickets can only be resold at face value via @TicketmasterUK and @Twickets!

Tickets appearing on other secondary ticketing sites are either counterfeit or will be cancelled by the promoters.