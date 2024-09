Coldplay revela fechas de su gira rápida por el Reino Unido para 2025

Coldplay reveló esta semana las fechas de su breve gira de verano por Reino Unido que tendrá lugar el próximo año, como parte de su ‘Music Of The Spheres World Tour’.

La aclamada banda británica anunció ayer por la noche en sus redes sociales que para 2025, su gira mundial incluirá paradas mágicas e inolvidables en dos localidades europeas a partir de agosto.

El recorrido arrancará con dos presentaciones consecutivas en el Craven Park de Hull el 18 y 19 de agosto de 2025.

Posteriormente, Coldplay ofrecerá seis conciertos en el icónico Estadio de Wembley en Londres. Los fanáticos londinenses tendrán el placer de escuchar en vivo a los creadores de ‘Clocks’ y 'A Sky Full of Stars’ los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto.

✨ AUGUST 2025 LONDON & HULL DATES ANNOUNCED



Exclusive first ticket access to fans who order Moon Music from the official Coldplay UK or EU Stores, at https://t.co/G2iiva4kgH (inc those who already have).



These are the only UK/European cities where the band will perform next… pic.twitter.com/ZnDlgyfJyp