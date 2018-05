Fans de CNCO 'se comen' a Galilea Montijo en redes sociales

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo durante el programa matutino "Hoy" pidió unas nalgadas para un integrante del grupo juvenil CNCO, lo que desató la ira de las fans de estos chicos.

De acuerdo con información del portal Grupo Fórmula, un comentario de la conductora Galilea Montijo ha desatado polémica en redes sociales por pedir ‘nalgadas’ para un integrante de la agrupación juvenil CNCO, las fanáticas de él la han atacado por ‘hablar de él sin conocerlo’.

Según lo recabado por La Neta Noticias, la periodista María Luisa Valdés realizó una entrevista a dicha agrupación refiriendo que "todos había sido lindos, menos el de cabello largo", refiriéndose a Joel Pimentel.

En ese instante la conductora Galilea recordó que, durante la realización del Teletón, el grupo se presentó en la emisión, siendo el mismo interprete quien fuera grosero, por lo que indicó.

"Paisano… Hay que hablar con tu mamá para que te meta unas nalgadas, mijo", dijo Montijo, desatando el odio de las fanáticas del grupo conformado por Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colón y Zabdiel de Jesús.

Incluso pidiendo que "Gali" ofreciera una disculpa al cantante, ya que, según sus fans, Joel es muy tímido y casi no interactúa con los medios.

En referencia a la polémica Joel Pimentel, envió un clip vía redes sociales para aclarar los acontecimientos, Incluso disculpándose.

"La señora que nos entrevistó dijo que no fui lindo, no fui amable y no sé por qué (…) a lo mejor mal entendió, qué se puede hacer, perdón" comentó Pimentel en su video de redes sociales.

