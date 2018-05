Anna Kournikova revive su embarazo y... ¡la acusan de falsa!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La ex tenista Anna Kournikova revivió el tema sobre una posible maternidad subrogada al compartir una imagen en su cuenta de Instagram, donde se muestra con una pancita de aparentemente 37 semanas de embarazo.

No obstante, sus seguidores no dudaron un segundo y cuestionaron el tamaño de su baby bump y es que al parecer el tamaño no coincide con el número de semanas que aparentaba tener cuando se tomó esa fotografía.

También te puede interesar: Marisol González luce espectacular a tres meses de ser madre

#tbt #37weeks ☀️☀️ Una publicación compartida de 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) el 3 May, 2018 a las 11:39 PDT

“Hombre, que saque una foto de la pancita sin ropa, esta foto se la puede hacer hasta mi novio con un cojín debajo de su camiseta. Nadie se pone esos tacones con 37 semanas, a no ser que seas una inconsciente 🤷♀️”, "Que falso es tu embarazo!!! Ya se sabe que es por alquiler de vientre”, "Lo que pasa es una mujer que acabo de tener dos bebés, a los dos días ya haciendo deporte como si nada, cualquier mujer que haya tenido hijos, uno queda hinchada mínimo dos semanas, entonces ella como mucha gente comento eso ahora si le dio por poner esa foto, yo digo que ella nunca estuvo embarazada”, postearon usuarios de las redes.

Mientras Kournikova intenta convencer a sus seguidores que sí estuvo embarazada de mellizos, Enrique Iglesias compartió hace unos días la primera fotografía con sus mellizos, mientras trabaja en la promoción de su nuevo sencillo “Move to Miam” que realizó en colaboración con Pitbull.

Con información del portal Quién.