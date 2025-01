‘Con Amor, Meghan’: un vistazo a la vida de Meghan Markle

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, inició el año con fuerza al reactivar su cuenta de Instagram y compartir el tráiler de su próximo programa ‘Con Amor, Meghan’, producido por Netflix.

En el avance, destacó que su familia no busca la perfección, sino la autenticidad.

El programa promete ofrecer consejos y trucos prácticos, en compañía de sus amigas, mostrando una perspectiva cercana y accesible de su vida.

“Voy a compartir algunos pequeños consejos y trucos. Veo qué color me atrae y todo se hace a partir de ahí. Se trata de conectar con amigos. Hacer nuevos amigos y simplemente aprender. No estamos en busca de la perfección. Estamos en busca de la alegría”, comentó.

La estrella de ‘Suits’ hablará de cocina, jardinería, manualidades, arreglos florales y los trucos para ser un buen anfitrión, la chef Alice Waters y las actrices Mindy Kaling y Abigail Spencer figuran en la lista de invitados del programa.

El año pasado, Markle lanzó la marca American Riviera Orchard, dedicada al segmento de estilo de vida.

La actriz y el príncipe Harry renunciaron a sus deberes reales en 2020, con lo que también tuvieron que renunciar a esa fuente de ingresos, algo que los ha obligado a ganarse la vida de otras maneras.

A pesar de haberse fundado en marzo de 2024, ‘American Riviera Orchard’ , presentada al mundo de forma abrupta, continuaba buscando quién quisiera obtener el cargo de director ejecutivo en agosto de ese mismo año.

The Mirror aseguró que ese problema se debió a la alta exigencia de Markle y el príncipe Harry como jefes.

"La nueva marca de Meghan fue ampliamente ridiculizada por ser cara y nada especial. Y ha llegado al punto en que cree que todo lo que haga será criticado injustamente", señaló el experto en realeza Tom Quinn a The Mirror.