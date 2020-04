Concierto de famosos recauda 128 millones de dólares para la OMS

Madrid.- El concierto One World: Together at Home (Un Mundo: Unidos en Casa) retransmitido desde los hogares de algunos de los artistas más conocidos del planeta logró recaudar 127.9 millones de dólares que irán destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), concretamente a su Fondo de Respuesta Solidaria frente al Covid-19 de la OMS.

Lady Gaga, Stevie Wonder, los Rolling Stones o Maluma participaron en la iniciativa, un concierto de ocho horas organizado por Global Citizen: "127,9 millones de dólares para la ayuda frente al Covid-19. Ese es el poder y el impacto de One World: #TogetherAtHome", publicó este domingo el grupo. "Estoy muy orgullosa de haber podido participar en este proyecto", respondió posteriormente Lady Gaga.

I am so humbled to have been a part of this project. Thank you @GlblCtzn. Thank you @WHO. I love you 🌎❤️ https://t.co/kBH0Ds45tf — Lady Gaga (@ladygaga) April 19, 2020

El concierto se dividió en dos partes, seis horas de previa y dos horas de concierto presentadas por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Todo comenzó con una emotiva dedicatoria rotulada: "Para todos los trabajadores que están en primera línea: estamos con vosotros. Gracias por estar ahí por nosotros".

Luego cada artista hizo su dedicatoria particular, como Lady Gaga, quien agradeció al personal sanitario, quienes "están ahora mismo arriesgando su vida por nosotros". Otros músicos han destacado la solidaridad expresada durante la pandemia.

También te puede interesar: Lady Gaga lanzará un especial de TV con J Balvin y Maluma

"En momentos difíciles como este tenemos que apoyarnos en los demás para ayudarnos", destacó Stevie Wonder antes de interpretar 'Lean on Me', una canción dedicada a su difunto amigo Bill Withers.

Taylor Swift, Elton John, Paul McCartney o Jennifer López también participaron en el concierto, mientras que los Rolling Stones interpretaron 'You Can't Always Get What You Want' desde cuatro lugares distintos. En la emisión también se narraban historias de personal sanitario en conexión en directo.

(Con información de Europa Press).