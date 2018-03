Ricky Martin se lastima durante concierto

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A través de redes sociales Ricky Martin anunció que se tomaría un breve descanso de su gira de conciertos por Las Vegas, al lastimarse durante una de sus presentaciones, la cual requería de reposo para poder bailar y entregar lo máximo en el escenario.

Su ajetreada agenda laboral parece estarle pasando factura al cantante Ricky Martin, así lo reveló él mismo a través de sus redes sociales, en las que compartió que había sufrido una lesión en una de sus piernas y que esto lo obligaría a tomarse algo de tiempo libre pasa recuperarse, publicó el portal People.

“Hace dos noches me lastimé una pierna cuando estaba presentándome y la noche anterior tuve que tomar medicamentos, el show estuvo fantástico pero no estuve al máximo”, expresó el querido cantante puertorriqueño a través de la sección de Story en su cuenta de Instagram.

“Esta mañana el dolor era muy fuerte. Voy a tomarme dos días libres. Nada de baile por dos días y estaré de vuelta en Las Vegas el miércoles”, agregó el intérprete de éxitos mundiales como “Livin’ la vida loca” y “La copa de la vida”.

Por supuesto, este pequeño descanso no comprometerá las próximas presentaciones que tiene presupuestadas la estrella el miércoles 21, sábado 24 y domingo 25 de marzo en el icónico Park Theater, lugar en donde tendrá conciertos hasta el próximo 3 de junio.

El 2018 sin duda ha sido un año inolvidable para el artista boricua, no solo sigue pasando por un momento increíble en cuanto a lo profesional con su residencia en Las Vegas y su protagónico en la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. También en lo personal vive días de total felicidad junto a su esposo Jwan Yosef y sus dos pequeños hijos Valentino y Matteo.