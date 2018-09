Adela Micha confirma divorcio de su hijo por infidelidad

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-El año pasado Carlos Gotlib, hijo de la conductora Adela Micha, se casó con Ivonne Chaba Kalach, en una boda que todos los invitados calificaron de espectacular. El enlace se realizó en el Colegio de las Vizcaínas.

De acuerdo a Vanguardia, sólo pasaron siete meses y fue el programa Intrusos de Televisa en donde anunciaron que la pareja se había separado debido a una supuesta infidelidad de parte de ella. "Creo que (Carlos) le cachó unas cosas a ella en WhatsApp”, contó el conductor Juan José Origel.

Adela Micha no había declarado nada al respecto, pero entró en confianza en la emisión del pasado lunes del programa "La Saga", ahí acompañada de Jacky Bracamontes y Erik Hayser, aclaró que esos rumores “fueron ciertos”, pero explicó que ella jamás "corrió" a su exnuera.

“Las suegras no caemos bien y se acabó”, comentó Mucha y luego Jacky la secundó con un “¡Yo no voy a tener nueras!”. Adela le contestó: “Tú muy bien, porque luego se portan requete mal”, añadió la periodista.“¡Sí supimos, Adela! Ya luego me tienes que platicar ese chisme”, afirmó Jacky.

“Ese chisme está tremendo. Es lo que leíste, lo que leíste, salvo –para que veas que no todo es cierto– que yo fui y la corrí y todas esas cosas. La verdad yo nunca más la volví a ver, desde que supe yo ya nunca más la volví a ver”, contó la conductora.

Confirma Gloria Trevi su divorcio: Entérate porqué

Gloria Trevi confirmó la separación de su marido Armando Gómez, con quien últimamente decía tener problemas de celos y que era además, controlador con ella.

De acuerdo a Vanguardia, a través de la plataforma "Luz de noche", en Puerto Rico, Gloria Trevi confesó que está a un paso del divorcio de Gómez.

“Simple y sencillamente no estoy dispuesta a aceptar ciertas cosas, quiero todo o nada porque yo soy así. Yo no voy a dejar que una persona me manosee si no es que me voy a ir con todo con esa persona", señaló la cantante.