Andrea Toscano enamora a Tailandia con un vestido huichol

TAILANDIA .- Andrea Toscano impactó a las representantes de otros países en un viaje a Tailandia al lucir un hermoso vestido huichol de una reconocida marca de ropa.

Fue ella misma quien compartió en sus historias de Instagram su experiencia y lo elogiada que se sintió al momento de recibir tan buenos comentarios por su hermosa prenda mexicana, publicó Tribuna.

Además, compartió lo feliz que se siente al vivir ésta experiencia, y el orgullo que para ella significa representar a México en todo el mundo.

No es la primera vez que luce este tipo de prendas en sus redes, sociales, incluso algunas anteriores también han sido elogiadas por sus seguidores en Instagram, quienes además la han apoyado en todo su camino a la corona.

Cabe mencionar que Andrea siempre ha sido fiel a la belleza natural, incluso, ha participado en campañas de amor propio mostrando sus “imperfecciones” en redes sociales con selfies sin maquillaje y mensajes motivacionales.

Previo a ser coronada

"Estaba formada en la línea (esperando turno) para grabar mi video y se soltó la lluvia fuertísimo después de no sé cuánto tiempo que esperé en la línea, y dije: no, esto no puede ser real”, lamentó.

Mientras estaba estaba en un restaurante, la señorita México, presumió un espectacular vestido típico de México, con diseño Huichol, diseñado por Pineda Covalin, a quien agradeció por el modelo.

Andrea fascinada, comentó que el resto de las aspirantes a la corona de Miss Universo 2018 expresaron que les encantó el colorido vestido.

Miss Universo 2018 se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en Bangkok, donde coronarán a la que elijan como la mujer más bella del mundo.