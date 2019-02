Actriz de 'Friends' revela que se sintió al borde de la muerte

Agencia

LOS ÁNGELES.- El pasado 11 de febrero Jennifer Aniston cumplió 50 años, y decidió celebrarlo en México, sin embargo el avión que llevaba a la protagonista de Friends y a los suyos tuvo un percance aéreo por el que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

De acuerdo a El País, Courteney Cox ha hablado del enorme susto que les supuso el fallo del avión. Cox ha confesado que el incidente la llevó a temer por su vida.

Cox confesó que el miedo que pasó le hizo mandarle mensajes tanto a su hija Coco, como a su pareja, el músico Patrol Johnny McDaid. "Le mandé un mensajito a Coco. 'Te quiero'. No le dije por qué... También a Johnny. A él le conté todo lo que estaba pasando, y cuando todo acabó hice una videollamada con él".

"No tengo ningún miedo a volar, mi padre era piloto", ha contado la intérprete a la publicación estadounidense Extra acerca del incidente. "Pero pasé verdadero miedo, porque cuando despegamos oímos un ruido muy, muy fuerte y fue como: 'Vaya, con ese ruido me parece que tendríamos que revisar bien el neumático". Efectivamente, ahí estaba el problema: "No había neumático, no había ni rueda". Al parecer, un problema en el despegue hizo que la rueda se perdiera.

"Por suerte, había dos ruedas a cada lado y dos en la zona frontal", continúa Cox. "Estuvimos en el aire durante cuatro horas, quemando combustible y pensando constantemente cómo iba a ser cuando aterrizáramos... Pero tocamos tierra de forma muy suave". Así, el grupo (formado por unas 10 mujeres, muchas de ellas actrices o guionistas de cine y televisión) realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ontario, en California, y pasadas un par de horas cambiaron de avión para continuar el viaje.