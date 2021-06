COVID-19: Regalarán boletos para Lollapalooza a vacunados

Chicago dará mil 200 boletos para el festival Lollapalooza a la gente que se vacune el 26 de junio, y a los previamente vacunados el 27.

La ciudad estadounidense llevará a cabo esta iniciativa a modo de incentivo para que su gente se inmunice contra el virus del COVID-19, de acuerdo con el portal de la revista especializada en espectáculos, Variety.

Cualquier persona que haya sacado una cita en uno de los cuatro sitios de vacunación de la localidad para el próximo 26 de junio, denominado localmente como el "Día de Lolla", recibirá un pase de un día para el festejo musical, a llevarse a cabo este verano en Grand Park.

Los mandatarios de la ciudad también indicaron que habrá una oportunidad para que sus residentes ya vacunados obtengan pases a través de un enlace que se publicará en el sitio web del Departamento de Salud Pública de Chicago y en sus redes sociales el próximo 27 de junio.

Se reportó que los sitios de vacunación crearán una experiencia Lollapalooza al invitar a diversos DJs, otorgar obsequios personalizados con el logotipo del festival y sus entradas gratuitas, que serán para días diferentes del evento, con duración de cuatro días, en cada uno de los lugares.

Los tickets se podrán recoger el próximo 10 de julio en un concierto de la asociación Protect Chicago Music Series, que se realizará en el House of Blues y tendrá a una estrella sorpresa invitada que también formará parte de Lollapalooza.

Lollapalooza, que se llevará a cabo a su capacidad total del 29 de julio al 1 de agosto, contará con las actuaciones principales de Foo Fighters, Post Malone, Tyler the Creator y Miley Cyrus.

Los artistas DaBaby, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Kaytranada, Jack Harlow, Brockhampton, Playboi Carti, Young Thug, Limp Bizkit y Modest Mouse se encuentran entre los otros famosos destacados que también participarán.

ICYMI, the 2021 Schedule has arrived. Prepare for your #Lolla and check out the times and stage your favorite artists perform.🔥 https://t.co/82zYJP6WIQ pic.twitter.com/S9eKGAtgxG