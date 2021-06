¡Regresan! 'Los Bukis' están de vuelta y anuncian su nueva gira

Después de 25 años de haber disuelto Los Bukis, los integrantes se reunieron sin pensar en los motivos de su separación... y esa fue la clave para que ya tengan una nueva gira.

Los intérpretes de "Cómo Fui a Enamorarme de Ti" anunciaron tres conciertos en Estados Unidos para este año, lo que atribuyen a su actual momento de madurez, que les permitió reconectarse desde el cariño mutuo.

"A veces tenemos muchas cosas guardadas en el corazón o la mente, pero cuando nos reunimos hubo una catarsis, hablamos mucho desde un amor presente, no fuimos atrás en la parte emocional, y eso nos abrió la posibilidad de hacer esto".

Con base en baladas, pop y música grupera, Los Bukis, proyecto nacido en 1976 en Michoacán, extendieron su éxito por toda Latinoamérica hasta su separación en 1996.

Marco Antonio, José Javier Solís, Joel Solís, "Pepe" Guadarrama, Roberto Guadarrama, Eusebio "Chivo" Cortés y Pedro Sánchez se presentarán el 27 de agosto en el Sofi Stadium de Los Ángeles, el 4 de septiembre en Soldier Field de Chicago y el 15 de septiembre en el AT&T Stadium de Texas.

Pese a que son fechas limitadas, los músicos se mostraron abiertos para que su nueva etapa los guíe a partir de la respuesta de sus fans, por lo que no descartan añadir presentaciones e involucrarse en otros proyectos como una bioserie.

"Regresar no es decisión, es inspiración, así como llegan las canciones. Algunos teníamos descartada esta idea, no había pasado por mi mente, pero creo que los tiempos que hemos pasado de la pandemia me inspiraron".

"Esto se decidió no con la mente, sino con el corazón, no fue planificado, y al sentimiento le hemos dado forma. Todo depende de la demanda que tenga este tipo de eventos, estamos arrancando, en su momento sabremos con qué seguir", dijo el intérprete de "¿A Dónde Vamos a Parar?"