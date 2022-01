¿Y el COVID? Fans entran a la fuerza al concierto de Santa Fe Klan

Una multitud derribó las vallas de la Velaria de la Feria de León para entrar al concierto de Santa Fe Klan.

Los fans del rapero entraron a la fuerza a la explanada cuando los organizadores les indicaron que se había completado el cupo.

Algunos brincaron las rejas y otros las tumbaron para ingresar corriendo a la sede del espectáculo.

Los elementos de seguridad privada y policías municipales fueron rebasados por la multitud, que desde la tarde había formado una fila de más de un kilómetro para disfrutar del espectáculo del artista.

En la zona varías personas fueron detenidas, algunas de ellas por portación de narcótico y por alterar el orden.

El Patronato de la Feria no ha emitido un informe sobre las consecuencias del tumulto.

En un audiovisual con duración de minuto y medio se puede observar el momento en que los asistentes insisten en pasar la reja de seguridad y los guardias del lugar al verse rebasados no pudieron evitar que los asistentes se amontonaran para ingresar a una zona restringida.

Ante esto, los agentes optaron por quitar la vallas y dejar que la gente continuara transitando la zona. Además, se ve a algunos seguidores del cantante intentando escalar por las gradas para tener mejor visibilidad durante el espectáculo.

#HOY Aproximadamente 17 mil personas queriendo ver a Santa Fe Klan en la @FeriaDeLeon.

No imagino lo que personal de salud debe de sentir...

Mientras algunos tratamos de cuidar a nuestra familia, a otros... Ya vieron

No, no es enojó. Es impotencia. pic.twitter.com/kMplTcLlvF