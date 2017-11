Critican a 'Gomita' en redes sociales por cambio de imagen

Agencia

MONTERREY.- Ante el radical cambio de look de Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como "Gomita", usuarios de redes sociales la critican, ya que según ellos no le favorece en nada.

De acuerdo con Radio Fórmula, la conductora mostró en redes el proceso de su transformación, desde la aplicación del tinte hasta el esperado final, saliendo con una larga cabellera rosa.

Publicó varias contestaciones de los usuarios ante tal look; "Hay no dios mío pareces de esas luchadoras típicas mexicanas con ese tono", "Te veías mejor de rubia", "Alguien que le diga que no le va el tono de su familia" "Todo mal Gomita", "Cada vez te desgracias más", "Ya parece luchadora mexicana", entre otros; sin embargo sus fans saliendo a defender a "Gomita".

Nuevo video 👍🏻🙈🤷🏼‍♀️ 💁🏻🤦🏼‍♀️💇🏼CAMBIE MI LOOK #SOYARACELI Creo que ahora sí fue RADICAL Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 6:54 PST

¿Este nuevo color de cabello le gustará a la nueva conquista de Araceli?, ya que hace unos días su hermano "Lapizito", quién participa en el programa Enamorándonos, declaró en vivo que su compañero de programa conocido como "El Shulo" salía con "Gomita", pese a que hace unas semana se publicó en la revista Nueva, que salía con el actor David Ortega que sale en el show "Solo para mujeres".