Demi Lovato deja Twitter por 'burlarse' de un rapero

CALIFORNIA.- Demi Lovato ha eliminado su perfil de Twitter este fin de semana. El motivo ha sido la lluvia de críticas que ha recibido por supuestamente burlarse del rapero británico 21 Savage, luego de que fuera detenido este fin de semana por el servicio de inmigración estadounidense al haber sobrepasado la estancia en el país que le permitía su visa.

De acuerdo a Quién, el comentario en cuestión que generó esa oleada de indignación contra la artista fue: "Hasta ahora los memes de 21 Savage han sido mi parte favorita de la Super Bowl".

Casi al instante, el perfil de la estrella del pop comenzó a llenarse de comentarios -incluido uno de Offset, amigo personal del detenido- que le reprochaban que se atreviera a burlarse de un compañero de profesión en un momento tan complicado, en especial en vista de que ella misma ha atravesado en el pasado etapas muy difíciles debido a sus problemas de adicción en las que pidió que se respetara su privacidad.

Los intentos de la joven por justificarse y asegurar que el meme que había conseguido hacerla reír era uno relativamente inofensivo, que apuntaba a que a partir de ahora 21 Savage escribiría sus versos con pluma y tinta, sirvieron de bien poco.

Al final ella también acabó perdiendo la paciencia ante los mensajes cada vez más ofensivos que estaba recibiendo, muchos de los cuales hacían referencia a su consumo de drogas y a la sobredosis que sufrió el pasado verano: "Si van a atacarme por hacer una broma, al menos intenten decir algo original y que no tenga que ver con las drogas", aseguró en un primer momento, antes de darse cuenta que estaba luchando una batalla perdida y decidir retirarse con un mensaje de despedida: "F**k Twitter. Por eso ya no tuiteo".

Más tarde recurrió a su cuenta de Instagram, que aún permanece activa, para dar a entender que su retirada de Twitter podría prolongarse indefinidamente en el tiempo y tratar de explicarse una última vez: "No me estaba riendo de que alguien fuera a ser deportado, sé que eso no es ninguna broma... JAMÁS me burlaría de algo. El meme al que me refería y que compartí hacía referencia a que tendría que escribir con pluma. Lo lamento si ofendí a alguien con mis palabras. Pero esa no es excusa para reírse de las adicciones de otra persona, y mucho menos de su sobredosis".