Critican nuevo disco de Arctic Monkeys

Agencia

REINO UNIDO.- La polémica por el nuevo disco de Arctic Monkeys ha colocado a la banda en 'trending topic' mundial en Twitter, debido a las críticas de sus fans.

De acuerdo con 20 Minutos, la banda Arctic Monkeys ha lanzado este viernes el álbum 'Tranquility Base Hotel & Casino'.

Se trata del sexto álbum en su carrera y tras seis años de silencio. En su último trabajo, el grupo liderado por Alex Turner ha prescindido de la vena más rockera que ha caracterizado durante más de dos lustros a la agrupación, con un sonido que continúa su evolución a una gama más cuidada y tranquila, llegando casi a prescindir de las guitarras por el piano en algunos casos, algo que ha disgustado a una parte de su afición más purista.

También te puede interesar: ¿Regresaron? Sorprenden a Bella Hadid besando a The Weeknd

A otros, la evolución ha sido recibida con agrado y lo han llegado a comparar con el estilo de David Bowie. Arctic Monkeys, que actuará este verano en Barcelona y Madrid, en el Primavera Sound y en el Mad Cool respectivamente, grabó 'Tranquility Base Hotel & Casino' a caballo entre Los Ángeles, París y Londres, y ha sido producido por James Ford y el propio Alex Turner.

Los temas que se incluyen en el disco son "Star Treatment", "One Point Perspective", "American Sports", "Tranquility Base Hotel & Casino", "Golden Trunks", "Four Out Of Five", "The World's First Ever Monster Truck Front Flip", "Science Fiction", "She Looks Like Fun", "Batphone" y "The Ultracheese". Considerada una de las bandas más imporantes del rock alternativo británico de la última década, inició su carrera en 2006 con 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not', 'Favourite Worst Nightmare' (2007), 'Humbug' (2009), 'Suck It and See' (2011) y 'AM' (2013). En diez días arranca la gira a nivel mundial en Hollywood (Estados Unidos) y será un buen momento para comprobar el repertorio que manejan sobre el escenario en esta nueva etapa y si sus fans perdonan.

Acabo de escuchar el álbum completo de #ArticMonkeys y en definitiva les han pasado los años... Pero no han pasado en vano! 😏🙌 — Angelica Oviedo L (@AngelicOviedo) 11 de mayo de 2018

Me parece a mí o el último disco de los #ArticMonkeys es demasiado lento? — Gus J. (@gusj_arg) 11 de mayo de 2018

No se si estoy escuchando a arctic monkeys o the last shadow puppets.



Sus Canciones Parecen para un velorio, solo me gusto -One Point Perspective - #articmonkeys — 𝓙𝓸𝓼𝓮𝓛𝓾𝓲𝓼𝓙𝓻™ (@JMorenomeza) 11 de mayo de 2018

Que se de dejen de joder los haters. #TranquilityBaseHotelCasino de #ArticMonkeys es música en su estado más puro. Cambian la línea? Si. No es caótico como el AM. Está PA SA DO! @themusicpimp @julitroescovar @JuanDiegoPorte — Gerson Portela (@gerpor13) 11 de mayo de 2018

Estoy escuchando #TranquilityBaseHotelCasino y pues me gusta mucho, no es igual a los demás para nada. Peroooooo, creo que hubiera sido mejor que Alex lo lanzara como álbum solista 🤔 — no sé (@yellowdaysc) 11 de mayo de 2018