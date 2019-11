¿Cuál es el peor defecto de Chris Hemsworth? Aquí te decimos

Agencia

Ciudad de México.- La afamada pareja formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth, suele enfrascarse en intensas y a veces interminables discusiones sobre cómo afrontar cualquiera de los desafíos que le presenta la vida cotidiana de una familia, muchas veces en algo tan simple como saber quién tiene la razón, así lo reveló la española en una reciente entrevista, en la que ventiló una anécdota sobre una pelea que tuvo con el actor, informó Quién.

Y teniendo en cuenta que al protagonista de la saga 'Thor' no siempre le gusta admitir que ha cometido un error, resulta comprensible que acabe "avergonzado" cuando al final no tiene más remedio que ceder y reconocer que la actriz llevaba la razón en su pelea.

Elsa reveló lo anterior en una entrevista concedida al programa 'Fitzy & Wippa' de la radio australiana, donde además de presentar su nuevo libro de fitness y nutrición 'Strong', tampoco ha dudado en contar una divertida anécdota que pone claramente de manifiesto hasta dónde está dispuesto a llegar su marido para no tener que confesar abiertamente que ella estaba en lo correcto.

"Fue muy divertido cuando fuimos a los mercados en una ocasión, porque siempre se pone nervioso cuando tiene que aparcar el coche mientras todo el mundo le mira. Ese día se nos atascó el coche en un agujero del pavimento y le dije: 'Déjame que lo saque yo, creo que sólo necesitamos dar marcha atrás'. Y me contestó: 'No, no, no toques nada, hay que empujarlo'", relató la española durante su entrevista.

"Creo que lo hizo a propósito porque en el fondo le encanta tener que empujar el coche y alardear de lo fuerte que es. Es que lo hace siempre. El caso es que yo me fui a casa y él llamó a un hombre para que le ayudara a sacarlo. Luego llegó a casa y le pregunté qué tal le había ido, y me dijo: 'Muy bien, fenomenal, aunque estaba muy profundo'", relató.

Tuvieron que pasar varios días para que el actor de Hollywood fuera completamente sincero con su esposa y le contara la verdad. En realidad, Chris solo tuvo que dar marcha atrás a su vehículo, lo que Elsa le había propuesto en un primer momento, para solventar un incidente que inicialmente no revestía demasiada gravedad.

"Después de unos cuantos días me dijo: 'Tengo que contarte la verdad. Lo cierto es que no necesité hacer absolutamente nada, con circular marcha atrás conseguí sacar el coche del hoyo'. Le cuesta reconocer estas cosas porque le avergüenza no llevar la razón", ha sentenciado Elsa